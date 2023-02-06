Вирусолог предупредил о приближении седьмой волны коронавируса

По его словам, при седьмой волне число заболевших может достигать 50 тысяч в сутки. Эксперт отметил, что чаще всего между волнами проходит около пяти месяцев. Поэтому в России сейчас началось увеличение числа случаев инфицирования.

«У нас от четырех до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост», — отметил Чепурнов.

Ранее второй случай заражения вариантом коронавирусной инфекции XBB 1.5 «кракен» выявили в России.

