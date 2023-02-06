Вирусолог предупредил о приближении седьмой волны коронавируса
Россия выходит на седьмую волну коронавируса, однако она не будет отличаться рекордными значениями, сообщает Ura.ru со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.
По его словам, при седьмой волне число заболевших может достигать 50 тысяч в сутки. Эксперт отметил, что чаще всего между волнами проходит около пяти месяцев. Поэтому в России сейчас началось увеличение числа случаев инфицирования.
«У нас от четырех до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост», — отметил Чепурнов.
Ранее второй случай заражения вариантом коронавирусной инфекции XBB 1.5 «кракен» выявили в России.
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