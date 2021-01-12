В конце января в Европе может быть зарегистрирована третья вакцина от COVID-19
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса нового типа. Препарат разработан компанией AstraZeneca.
Предполагается, что оценка вакцины будет проведена в ускоренном порядке, передает Reuters.
Ранее европейский регулятор одобрил использование на территории ЕС двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.
Между тем, глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина сообщила, что вакцина от AstraZeneca может быть зарегистрирована в конце января, передает RT.
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