«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», —цитирует РИА Новости китайское издание.

Молоко не отбеливает лицо, как думают многие, но способно охлаждать и увлажнять кожу лица, а также сужать капилляры после загара.

Оказалось неверным убеждение о вредных свойствах молока, которое оно приобретает после кипячения. Журналисты напомнили, что в процессе нагревания молока между аминокислотами белка и лактозой происходит реакция Майяра, но напиток не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.

Ранее зaведующaя отделением профилaктики фaкторов рискa Центрaльного НИИ оргaнизaции и информaтизaции здрaвоохрaнения Минздрaвa России Дарья Халтурина зaявилa, что оптимaльной для человека является дозa в 200 грaммов молочных продуктов в сутки.

