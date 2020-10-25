В Китае развенчали распространенные мифы о молоке
Журналисты китайской газеты Science and Technology Daily развенчали распространенные мифы о молоке.
Так, опровергнут вред употребления продукта на пустой желудок. Если выпить молоко натощак, антибактериальный эффект от сывороточного белка поможет предотвратить воспаление слизистой оболочки.
«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», —цитирует РИА Новости китайское издание.
Молоко не отбеливает лицо, как думают многие, но способно охлаждать и увлажнять кожу лица, а также сужать капилляры после загара.
Оказалось неверным убеждение о вредных свойствах молока, которое оно приобретает после кипячения. Журналисты напомнили, что в процессе нагревания молока между аминокислотами белка и лактозой происходит реакция Майяра, но напиток не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.
Ранее зaведующaя отделением профилaктики фaкторов рискa Центрaльного НИИ оргaнизaции и информaтизaции здрaвоохрaнения Минздрaвa России Дарья Халтурина зaявилa, что оптимaльной для человека является дозa в 200 грaммов молочных продуктов в сутки.
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