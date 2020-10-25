В Китае развенчали распространенные мифы о молоке

Журналисты китайской газеты Science and Technology Daily развенчали распространенные мифы о молоке.

Так, опровергнут вред употребления продукта на пустой желудок. Если выпить молоко натощак, антибактериальный эффект от сывороточного белка поможет предотвратить воспаление слизистой оболочки.

Диетолог рассказала о наиболее полезных молочных продуктах

«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», —цитирует РИА Новости китайское издание.

Молоко не отбеливает лицо, как думают многие, но способно охлаждать и увлажнять кожу лица, а также сужать капилляры после загара.

Оказалось неверным убеждение о вредных свойствах молока, которое оно приобретает после кипячения. Журналисты напомнили, что в процессе нагревания молока между аминокислотами белка и лактозой происходит реакция Майяра, но напиток не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.

Ранее зaведующaя отделением профилaктики фaкторов рискa Центрaльного НИИ оргaнизaции и информaтизaции здрaвоохрaнения Минздрaвa России Дарья Халтурина зaявилa, что оптимaльной для человека является дозa в 200 грaммов молочных продуктов в сутки.

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ФОТО: pxhere.com
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