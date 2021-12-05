В Китае назвали продукт, улучшающий свойства в холодильнике

«Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением», —отмечается в материале.

Отмечается, что в результате реакции крахмала и кишечных бактерий получается масляная кислота, которая непосредственно воздействует на раковые клетки, способствуя постепенной гибели, сообщает РИА Новости.

Максимум пользы от охлажденного риса можно получить, если хранить его примерно 24 часа.

В перечне продуктов, которые вырабатывают вредные для человеческого организма вещества после охлаждения, зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. В них накапливаются нитриты.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН напомнила, что рис является питательным продуктом, содержащим восемь аминокислот, витамины группы В.

«Рис традиционно используется в странах Востока как основной продукт питания. 4-5 раз в день правильно сваренный рис без избытка соли, соусов, жиров используют как самостоятельный, не смешанный ни с чем продукт. В России рис традиционно используется в качестве гарнира, в который добавляется и масло, и достаточное количество соли. Рисовая каша как самостоятельное блюдо готовится на молоке, в нее часто добавляют фрукты. Все это утяжеляет рис, делая его для организма новым продуктом, обладающим высоким гликемическим индексом, блокируя возможность организма получить полезные минералы и аминокислоты из крупы», - сказала Мария Королёва.

