В Китае назвали продукт, улучшающий свойства в холодильнике
Вареный рис после того, как будет помещен в холодильник, улучшит свои свойства для профилактики заболеваний желудка и кишечника. За ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, полезного в борьбе с различными заболеваниями. Об этом сообщает китайский портал Sina.
«Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением», —отмечается в материале.
Отмечается, что в результате реакции крахмала и кишечных бактерий получается масляная кислота, которая непосредственно воздействует на раковые клетки, способствуя постепенной гибели, сообщает РИА Новости.
Максимум пользы от охлажденного риса можно получить, если хранить его примерно 24 часа.
В перечне продуктов, которые вырабатывают вредные для человеческого организма вещества после охлаждения, зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. В них накапливаются нитриты.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН напомнила, что рис является питательным продуктом, содержащим восемь аминокислот, витамины группы В.
«Рис традиционно используется в странах Востока как основной продукт питания. 4-5 раз в день правильно сваренный рис без избытка соли, соусов, жиров используют как самостоятельный, не смешанный ни с чем продукт. В России рис традиционно используется в качестве гарнира, в который добавляется и масло, и достаточное количество соли. Рисовая каша как самостоятельное блюдо готовится на молоке, в нее часто добавляют фрукты. Все это утяжеляет рис, делая его для организма новым продуктом, обладающим высоким гликемическим индексом, блокируя возможность организма получить полезные минералы и аминокислоты из крупы», - сказала Мария Королёва.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Умер российский кинопродюсер Марк Рудинштейн
- Бастрыкин поручил СК начать проверку деятельности музыкантов Noize MC и Oxxxymiron
- Минздрав: Нет данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян
- СМИ: Папа римский призвал остановить «крушение цивилизации» после поездки в лагерь беженцев
- Путин поддержал волонтеров и заявил об участии в акции «Елка желаний»
- Стало известно о 14 погибших во время извержения вулкана в Индонезии
- Исследователи МГУ заявили о возможности снижения смертности от COVID-19
- Вернувшаяся из ЮАР россиянка рассказала об условиях карантина
- Стали известны подробности убийства россиянок на Кипре
- Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла эстафету на этапе КМ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru