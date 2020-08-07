Рис повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов пришли к выводу, что употребление риса повышает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

За основу исследования были взяты жители Англии и Уэльса у которых оценили влияние регулярного употребления риса на организм, отмечается в журнале Science of the Total Environment. Результаты показали, что у 25% любителей риса наблюдаются более высокие риски смерти от сердечно-сосудистых проблем. Моделирование позволило выявить, что повышенный риск для здоровья составляет около 6%.

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Происходит это из-за того, что рис имеет свойство накапливать мышьяк, который при употреблении продукта попадает в организм человека. А длительное употребление, даже в малых дозах, опасно для сердца и сосудов.

Специалисты советуют не отказываться от риса, а разнообразить свой рацион как другими видами риса – басмати или шлифованным (в них более низкое содержание неорганического мышьяка) - так и иными крупами.

Считается, что в мире порядка 3 млрд людей потребляют рис, как основной продукт питания.

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ФОТО: РИА Новости
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