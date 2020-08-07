Рис повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Происходит это из-за того, что рис имеет свойство накапливать мышьяк, который при употреблении продукта попадает в организм человека. А длительное употребление, даже в малых дозах, опасно для сердца и сосудов.

Специалисты советуют не отказываться от риса, а разнообразить свой рацион как другими видами риса – басмати или шлифованным (в них более низкое содержание неорганического мышьяка) - так и иными крупами.

Считается, что в мире порядка 3 млрд людей потребляют рис, как основной продукт питания.

Ранее НСН сообщала, что россиян предостерегли от чрезмерного употребления арбуза и рассказали о том, кому его есть не стоит. Как отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению.

