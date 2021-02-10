В Карелии мужчина умер на пятый день после прививки от COVID-19
Житель города Кеми (Карелия) скончался на пятые сутки после прививки от коронавируса «Спутник V». Однако в пресс-службе регионального Минздрава утверждают, что причиной смерти 40-летнего машиниста электровоза стала пневмония, и это не связано с вакцинацией.
«Был факт переохлаждения после прививки», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, добавив, что проводятся уточняющие вирусологические исследования.
В Минздраве пояснили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание. По словам специалистов, иммунитет после вакцинации появляется постепенно, поэтому после введения препарата нужно беречься и соблюдать все рекомендации врачей.
Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, почему «британский» штамм коронавируса не следует бояться, сообщает телеканал «360».
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