В Карелии мужчина умер на пятый день после прививки от COVID-19

Житель города Кеми (Карелия) скончался на пятые сутки после прививки от коронавируса «Спутник V». Однако в пресс-службе регионального Минздрава утверждают, что причиной смерти 40-летнего машиниста электровоза стала пневмония, и это не связано с вакцинацией.

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«Был факт переохлаждения после прививки», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, добавив, что проводятся уточняющие вирусологические исследования.

В Минздраве пояснили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание. По словам специалистов, иммунитет после вакцинации появляется постепенно, поэтому после введения препарата нужно беречься и соблюдать все рекомендации врачей.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, почему «британский» штамм коронавируса не следует бояться, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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