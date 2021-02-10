Первый компонент «Спутника V» получили более 2 миллионов россиян

Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» в России получили около 2,2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов. При этом он подчеркнул, что оба компонента получили более 1,7 млн человек, пишет ТАСС.