В Калужской области появятся маршруты здоровья
В Калужской области планируется открыть восемь «маршрутов здоровья». На данный момент есть паспорта двух из них: в Обнинске и Калуге в микрорайоне Турынино, сообщило министерство здравоохранения Калужской области.
«Маршруты здоровья» направлены на повышение физической активности населения и развитие программ по формированию здорового образа жизни.
Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» ранее разработала Лига здоровья нации.
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в Калужской области в 2022 году было потрачено 14,98 млрд рублей, передает НСН.
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