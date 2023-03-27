В Калужской области появятся маршруты здоровья

В Калужской области планируется открыть восемь «маршрутов здоровья». На данный момент есть паспорта двух из них: в Обнинске и Калуге в микрорайоне Турынино, сообщило министерство здравоохранения Калужской области.

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«Маршруты здоровья» направлены на повышение физической активности населения и развитие программ по формированию здорового образа жизни.

Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» ранее разработала Лига здоровья нации.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в Калужской области в 2022 году было потрачено 14,98 млрд рублей, передает НСН.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеКалужская Область

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