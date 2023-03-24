В Калуге досрочно расселят людей из аварийного жилья
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что власти региона планируют досрочной расселить людей из аварийного жилья, написал он в своем Telegram-канале.
Речь об этом шла на встрече министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.
Завершить программу по расселению аварийного жилья власти собираются раньше плана на два года и предоставить всем нуждающимся новое жилье уже в этом. По словам Владислава Шапши, досрочно расселят жильцов из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. А по завершении этой программы в регионе начнут расселять из жилого фонда, признанного аварийным после этой даты.
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