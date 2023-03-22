Почти 15 млрд рублей потратили на здравоохранение в Калужской области

В сообщении говорится, что средства были направлены, в том числе, на обязательное медицинское страхование неработающего населения (4,498 млрд рублей) и дополнительное финансирование обеспечения территориальной программы ОМС (518 млн рублей).

Также в эту сумму входят обеспечение лекарствами (2,47 млрд рублей), совершенствование специализированной медицинской помощи (1,629 млрд рублей), льготные лекарства, новое медицинское оборудования, капремонт медучреждений.

Кроме того, благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту были выделены 458 млн рублей на строительство детско-взрослой поликлиники в Калуге.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения, сообщает НСН.

