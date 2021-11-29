В Калмыкии продлили ограничительные меры до 23 января
В Калмыкии местные власти продлили режим ограничений из-за эпидемии коронавируса до 23 января 2022 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы республики по итогам заседания регионального оперштаба.
В регионе сохраняются требования о соблюдении масочный режим и социальной дистанции, а также рекомендации о самоизоляции для граждан старше 60 лет.
Как сообщалось ранее, губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 31 января 2022 года.
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