В Калмыкии продлили ограничительные меры до 23 января

В регионе сохраняются требования о соблюдении масочный режим и социальной дистанции, а также рекомендации о самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Как сообщалось ранее, губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 31 января 2022 года.

