Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян церковным орденом княгини Ольги 3-ей степени в честь ее дня рождения. Об этом сообщают РИА Новости.
Патриарх подчеркнул, что деятельность Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT является ярким примером высочайшего профессионализма, преданности своему призванию, а также принципиального и ответственного отношения к выполняемой работе.
В послании патриарха также отмечено, что Симоньян, будучи талантливым руководителем, смогла в условиях жёсткого идеологического давления на Россию создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают ключевые события как внутри страны, так и за рубежом, способствуют доведению позиции России до мировой общественности и укреплению международного диалога.
Орден Святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги был учреждён Священным синодом в 1988 году. Этой наградой отмечают исключительно женщин за особые заслуги.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин наградил Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ нанесли поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР
- В США из-за непогоды погибли 15 человек
- СМИ: Верховный лидер Ирана привел ВС страны в состояние повышенной боеготовности
- Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги
- Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
- Дмитриев: Новые контакты РФ и США можно ждать уже на следующей неделе
- В центре Москвы при пожаре погибла актриса Малого театра
- Минобороны: Российские войска освободили Басовку в Сумской области
- Минобороны: ВС РФ поразили украинский аэродром и место ремонта западной техники
- Стая бездомных собак напала на двух школьниц в Пермском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru