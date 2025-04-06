Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

Патриарх подчеркнул, что деятельность Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT является ярким примером высочайшего профессионализма, преданности своему призванию, а также принципиального и ответственного отношения к выполняемой работе.

В послании патриарха также отмечено, что Симоньян, будучи талантливым руководителем, смогла в условиях жёсткого идеологического давления на Россию создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают ключевые события как внутри страны, так и за рубежом, способствуют доведению позиции России до мировой общественности и укреплению международного диалога.

Орден Святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги был учреждён Священным синодом в 1988 году. Этой наградой отмечают исключительно женщин за особые заслуги.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин наградил Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».