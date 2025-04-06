Стая бездомных собак напала на двух школьниц в Пермском крае

По информации «Базы», вечером 5 апреля в деревне Лужково собаки напали на двух девочек. Как видно из видео, спастись им удалось забежав в местный водоём.

Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь» сообщает, что стая насчитывала от 9 до 15 собак. Животные загнали девочек в воду по пояс, и те оставались там, пока собаки не утратили к ним интерес.

Как уточняют источники «Базы», незадолго до инцидента одна из жительниц деревни обращалась в экстренные службы, предупреждая об агрессивных собаках в округе.

Ранее в СК РФ сообщили, что количество нападений собак на людей увеличилось в 6,5 раза за два года, напоминает НСН.