Стая бездомных собак напала на двух школьниц в Пермском крае
Стая бездомных собак напала на двух школьниц в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации «Базы», вечером 5 апреля в деревне Лужково собаки напали на двух девочек. Как видно из видео, спастись им удалось забежав в местный водоём.
Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь» сообщает, что стая насчитывала от 9 до 15 собак. Животные загнали девочек в воду по пояс, и те оставались там, пока собаки не утратили к ним интерес.
Как уточняют источники «Базы», незадолго до инцидента одна из жительниц деревни обращалась в экстренные службы, предупреждая об агрессивных собаках в округе.
Ранее в СК РФ сообщили, что количество нападений собак на людей увеличилось в 6,5 раза за два года, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru