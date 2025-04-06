Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 человек

В Министерстве здравоохранения Хакасии сообщили о 32 пострадавших от урагана, включая одного ребенка. Из них пятеро были госпитализированы с различными травмами.

Представители ведомства заверили, что медицинская помощь оказывалась всем нуждающимся своевременно и в полном объеме, никаких сложностей в работе системы здравоохранения не возникло.

В минувшую субботу Хакасия столкнулась с масштабным ураганом. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а местами порывы превышали 33 метра в секунду. В связи с чрезвычайной ситуацией глава республики принял решение ввести режим ЧС на всей территории региона, сообащет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

