Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 человек
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 человек. Об этом сообщил Минздрав региона в своем Telegram-канале.
В Министерстве здравоохранения Хакасии сообщили о 32 пострадавших от урагана, включая одного ребенка. Из них пятеро были госпитализированы с различными травмами.
Представители ведомства заверили, что медицинская помощь оказывалась всем нуждающимся своевременно и в полном объеме, никаких сложностей в работе системы здравоохранения не возникло.
В минувшую субботу Хакасия столкнулась с масштабным ураганом. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а местами порывы превышали 33 метра в секунду. В связи с чрезвычайной ситуацией глава республики принял решение ввести режим ЧС на всей территории региона, сообащет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru