В центре Москвы при пожаре погибла актриса Малого театра

Уточняется, что пожар в шестиэтажном жилом доме произошел 5 апреля примерно в 22:00. После ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тело 74-летней актрисы.

Погибшая проживала одна в трехкомнатной квартире. По информации соседей, она вела замкнутый и асоциальный образ жизни.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в городе Кинешма Ивановской области. В 1972 году, после окончания ГИТИСа, Суворкина начала свою актёрскую карьеру в Тульском театре драмы имени М. Горького. Позднее продолжила работу в Челябинском драматическом театре имени С. Цвиллинга. С 1978 года является актрисой Государственного академического Малого театра.

В 1999 годы была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.

