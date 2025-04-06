Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
В России стартовал весенний призыв на срочную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля. В этом году планируется призвать 160 тысяч человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года. Об этом сообщает РБК.
РБК отмечает, что в 2007 году срок службы для срочников был сокращён до полутора лет вместо прежних двух лет, а с начала 2008 года длительность службы уменьшилась ещё больше — до 12 месяцев. Это изменение привело к значительному росту числа призывников в последующие годы.
Так, осенью 2008 года количество призванных достигло 219 тысяч человек, что на 65% превысило показатели весеннего призыва того же года (133,2 тысячи). Максимальный уровень призывной кампании был зафиксирован весной 2009 года, когда на службу были отправлены рекордные 305,6 тысячи человек.
В дальнейшем число призывников стало постепенно снижаться и к весне 2011 года составило 218,7 тысячи человек. За последующие 27 призывных кампаний численность призывников варьировалась от минимального значения в 120 тысяч человек (осенний призыв 2022 года, что стало самым низким показателем в современной истории России) до 156 тысяч человек. Весенний призыв 2025 года оказался крупнейшим с 2011 года.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля служить в армии уйдут 160 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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