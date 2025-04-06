Минобороны: ВС РФ поразили украинский аэродром и место ремонта западной техники

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МО РФ: ВСУ за сутки 7 раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры

Из сводки Минобороны РФ также следует, что средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.

Потери ВСУ за последние сутки составили 1200 военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили, ВСУ за сутки 7 раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
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