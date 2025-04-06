МО РФ: ВСУ за сутки 7 раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры
Украинские военные за минувшие сутки семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, атаки были зафиксированы в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
Минобороны подчеркнуло, что на деле ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, вопреки заявлению Зеленского о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению таких ударов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в ночь на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над тремя российскими регионами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru