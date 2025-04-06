СМИ: Верховный лидер Ирана привел ВС страны в состояние повышенной боеготовности
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл вооружённые силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.
По информации источника агентства, в Тегеране опасаются, что на заключение сделки с США остаётся всего около двух месяцев. В противном случае, если переговоры затянутся, Израиль может начать собственную военную операцию против Ирана. По мнению иранских чиновников, такая ситуация может привести к восстановлению всех международных санкций в отношении страны.
Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором выразил готовность заключить сделку по иранской ядерной программе. Позднее Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает два варианта решения иранского ядерного вопроса: военный или дипломатический, отметив, что отдает предпочтение именно переговорам.
Вечером 27 марта министр иностранных дел Ирана заявил об отправке ответа на письмо Трампа через Оман. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что в ответном послании Тегеран отказал США в проведении прямых переговоров по ядерной программе. При этом возможность диалога сохраняется только при участии третьих стран в качестве посредников.
В ответ на это Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками, выделив Ирану на решение этого вопроса два месяца, а также пригрозил вторичными пошлинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru