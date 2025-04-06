Минобороны: Российские войска освободили Басовку в Сумской области
6 апреля 202513:55
Российские войска освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север».
Ранее Минобороны сообщили, что российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, месту ремонта западной техники, а также сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США и 100 украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru