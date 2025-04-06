Дмитриев: Новые контакты РФ и США можно ждать уже на следующей неделе
Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В интервью Первому каналу по итогам визита в Вашингтон Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе.
Дмитриев подчеркнул, что главной целью его недавних переговоров в Вашингтоне стало возобновление российско-американских отношений, с акцентом на развитие сотрудничества в экономической и инвестиционной областях.
По его словам, стороны рассмотрели множество возможных совместных проектов, включая инвестиции в добычу редкоземельных металлов, освоение Арктики и развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме того, Дмитриев высказал осторожный оптимизм относительно восстановления диалога между Россией и США.
Ранее Дмитриев рассказал журналистам, что 2 и 3 апреля, по поручению президента России Владимира Путина, провёл ряд встреч в Вашингтоне с ведущими представителями администрации президента США. По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, направленных на нормализацию российско-американских отношений. В частности, речь шла о развитии экономического сотрудничества и восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru