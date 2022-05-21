В Израиле зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян
В Израиле зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
По данным издания, заболевший мужчина, недавно вернувшийся в Израиль из Западной Европы. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков в клинике Тель-Авива.
На текущей неделе в Европе были зарегистрированы более ста случаев заражения инфекцией.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- В Израиле зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян
- Сийярто: Венгрия рассчитывает, что Финляндия и Швеция смогут договориться с Турцией
- RIVM: в Нидерландах зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян
- СМИ: США сохранят сто тысяч военных в Европе
- Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области
- Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая
- Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны
- Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»
- Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну
- Twitter удалил аккаунт, публиковавший заявления Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru