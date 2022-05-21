В Израиле зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян

В Израиле зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

RIVM: в Нидерландах зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян

По данным издания, заболевший мужчина, недавно вернувшийся в Израиль из Западной Европы. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков в клинике Тель-Авива.

На текущей неделе в Европе были зарегистрированы более ста случаев заражения инфекцией.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.

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