RIVM: в Нидерландах зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян

Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от оспы обезьян нет

На текущей неделе в Европе были зарегистрированы более ста случаев заражения инфекцией.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВирусНидерланды
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