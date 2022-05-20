RIVM: в Нидерландах зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян
Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
На текущей неделе в Европе были зарегистрированы более ста случаев заражения инфекцией.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Сийярто: Венгрия рассчитывает, что Финляндия и Швеция смогут договориться с Турцией
- RIVM: в Нидерландах зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян
- СМИ: США сохранят сто тысяч военных в Европе
- Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области
- Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая
- Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны
- Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»
- Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну
- Twitter удалил аккаунт, публиковавший заявления Трампа
- Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru