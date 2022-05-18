В Испании выявили восемь случаев оспы обезьян

Режим санитарной тревоги введён в Испании после выявления в Мадриде восьми случаев оспы обезьян, пишет испанская газета El Pais со ссылкой заявление министерства здравоохранения королевства.

Как отмечается, все диагнозы еще должны быть подтверждены с помощью генетического тестирования.

Заболевание сопровождается лихорадкой, с общей интоксикацией и высыпанием сыпи на коже.

Иммунолог назвал категорию людей, рискующих заразиться оспой обезьян

В соседней Португалии зарегистрировали 20 предполагаемых случаев оспы обезьян. Среди инфицированных только мужчины. Большинство из них молодые. Об этом сообщили в португальском министерстве здравоохранения.

В ВОЗ уже заявили, что расследуют возникновение инфекционной вспышки.

Ранее вирусологи рассказали, чем опасна оспа обезьян для людей.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:МинздравВОЗИнфекцияИспания
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