В Испании выявили восемь случаев оспы обезьян
Режим санитарной тревоги введён в Испании после выявления в Мадриде восьми случаев оспы обезьян, пишет испанская газета El Pais со ссылкой заявление министерства здравоохранения королевства.
Как отмечается, все диагнозы еще должны быть подтверждены с помощью генетического тестирования.
Заболевание сопровождается лихорадкой, с общей интоксикацией и высыпанием сыпи на коже.
В соседней Португалии зарегистрировали 20 предполагаемых случаев оспы обезьян. Среди инфицированных только мужчины. Большинство из них молодые. Об этом сообщили в португальском министерстве здравоохранения.
В ВОЗ уже заявили, что расследуют возникновение инфекционной вспышки.
Ранее вирусологи рассказали, чем опасна оспа обезьян для людей.
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