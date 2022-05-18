В Испании выявили восемь случаев оспы обезьян

В соседней Португалии зарегистрировали 20 предполагаемых случаев оспы обезьян. Среди инфицированных только мужчины. Большинство из них молодые. Об этом сообщили в португальском министерстве здравоохранения.

В ВОЗ уже заявили, что расследуют возникновение инфекционной вспышки.

Ранее вирусологи рассказали, чем опасна оспа обезьян для людей.

