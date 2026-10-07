Роспотребнадзор передал в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области
Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная. Об этом сообщили представители ведомства.
На 7 октября через медицинские наблюдения прошли более 90% контактных лиц. Нарушений состояния здоровья не выявили. Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не обнаружили опасных микроорганизмов.
Также работали две комиссии по контролю биологической безопасности. Специалисты проверили институт: аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не зафиксировали и подтвердили соблюдение должного контроля.
При этом заболевшая сделала прививку и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала.
В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера. Профилактические мероприятия провели «в исчерпывающем объеме, эпидемические риски для населения отсутствуют», добавили в ведомстве.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области.
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