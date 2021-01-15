В институте Роспотребнадзора заявили о прохождении пика заболеваемости COVID-19
Пик заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, пройден. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, в настоящее время наблюдается тенденция к стабилизации ситуации.
Специалист также уточнила, что волнообразные суточные колебания числа заболевших связаны с тем, что Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные. Однако, по ее словам, «можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден».
За минувшие сутки в стране зафиксировано 24 715 новых случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса». Днем ранее число выявленных зараженных было практически идентичным - 24 763.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru