В институте Роспотребнадзора заявили о прохождении пика заболеваемости COVID-19

Специалист также уточнила, что волнообразные суточные колебания числа заболевших связаны с тем, что Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные. Однако, по ее словам, «можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден».

За минувшие сутки в стране зафиксировано 24 715 новых случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса». Днем ранее число выявленных зараженных было практически идентичным - 24 763.







