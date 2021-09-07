В Индии у 11 человек выявлен смертельный вирус Nipah

Ведомство выявило 251 человека, которые контактировали с 12-летним мальчиком, скончавшимся в результате заражения. В больницу изолированы 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы.

Из 251-го контактировавшего с зараженным Nipah 54 человека входят в категорию повышенной группы риска: врачи, близкие и родственники ребенка.

Ранее вирусологи и биологи в России разошлись во взглядах на пандемию из-за вируса Nipah.

