Вспышка вируса Nipah зарегистрирована в Индии

Известно о гибели 12-летнего мальчика, заразившегося вирусом, симптомы заболевания выявили еще у двоих человек.

В Кералу направлена группа специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями для изучения контактов. Медики намерены отправить пациентов на карантин, пишут Известия.

Ранее вирусологи и биологи в России разошлись во взглядах на пандемию из-за вируса Nipah

