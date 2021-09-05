Вспышка вируса Nipah зарегистрирована в Индии
Вспышка опасного вируса Nipah зарегистрирована в южном индийском штате Керала, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в руководстве страны.
Известно о гибели 12-летнего мальчика, заразившегося вирусом, симптомы заболевания выявили еще у двоих человек.
В Кералу направлена группа специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями для изучения контактов. Медики намерены отправить пациентов на карантин, пишут Известия.
Ранее вирусологи и биологи в России разошлись во взглядах на пандемию из-за вируса Nipah
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