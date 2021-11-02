Псковская область планирует оставить QR-коды на новогодние праздники

Власти Псковской области оставят систему OR-кодов на новогодние праздники. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики», – заявил Ведерников. Чиновник отметил, что власти стараются сделать всё возможное, чтобы предприятия города работали с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Псковская область стала первым регионом России, который заявил о возможном продлении и расширении системы QR-кодов на новогодние праздники.

С 25 октября в Псковской области детям и подросткам запрещено посещать ТЦ и заведения общепита без сопровождения взрослых. До 7 ноября закрыты учреждения культуры.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в области с начала пандемии составляет почти 59 тыс. человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 50 тыс. человек выздоровели, 919 умерли.

