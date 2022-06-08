В Греции зафиксирован первый случай оспы обезьян
В Греции зарегистрирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY), передает ТАСС.
Согласно данным, заболевший - мужчина, вернувшийся в Грецию из Португалии. Пациент сдал тест на выявление вируса, который оказался положительным. Больной остается под наблюдением специалистов и находится в стабильном состоянии.
Ранее стало известно, что число заражений оспой обезьян в Португалии превысило 150 случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru