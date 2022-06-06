Число заражений оспой в Португалии превысило 150
6 июня 202222:42
Число заражений оспой обезьян в Португалии превысило 150 случаев. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что все случаи заражений выявлены у мужчин. Большинство из них находятся в Лиссабоне.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвалосновные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru