В Госдуме заявили о перекосах в расходовании средств на здравоохранение

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что важные составляющие системы здравоохранения могут столкнуться с недостатком финансирования.

Мишустин пообещал 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам, заболевшим COVID-19

По его словам, причина этого в существенном перекосе в расходовании средств в сторону двух направлений – борьбы с коронавирусом и онкологией.

«На все остальные заболевания и прочие вещи отводится мизерная доля средств», – сказал Тумусов в эфире «Радио 1», добавив, что этот вопрос требует специального рассмотрения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа привились уже около 40 млн человек

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МинздравЗдравоохранениеГосдума
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