В Госдуме заявили о перекосах в расходовании средств на здравоохранение
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что важные составляющие системы здравоохранения могут столкнуться с недостатком финансирования.
По его словам, причина этого в существенном перекосе в расходовании средств в сторону двух направлений – борьбы с коронавирусом и онкологией.
«На все остальные заболевания и прочие вещи отводится мизерная доля средств», – сказал Тумусов в эфире «Радио 1», добавив, что этот вопрос требует специального рассмотрения.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа привились уже около 40 млн человек
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