В Госдуме заявили о перекосах в расходовании средств на здравоохранение

По его словам, причина этого в существенном перекосе в расходовании средств в сторону двух направлений – борьбы с коронавирусом и онкологией.

«На все остальные заболевания и прочие вещи отводится мизерная доля средств», – сказал Тумусов в эфире «Радио 1», добавив, что этот вопрос требует специального рассмотрения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа привились уже около 40 млн человек

