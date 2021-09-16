Мишустин пообещал 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам, заболевшим COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку врачей, которые пострадали от COVID-19 помогая заражённым пациентам, уже направлено около 12,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель правительства напомнил, что единовременные страховые выплаты предоставляются медикам по решению президента РФ Владимира Путина, и на эти цели будет выделено ещё почти три миллиарда рублей.

«Выплаты перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что на создание «санитарного щита» стран будет потрачено 2 миллиарда рублей, сообщает «Свободная пресса».

