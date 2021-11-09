В Минздраве назвали число привитых от гриппа россиян
9 ноября 202116:03
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа привились уже около 40 млн человек, сообщает ТАСС.
На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ он отметил, что вакцинация от гриппа идет во всех регионах страны, поставки вакцины составляют 92% от заявленной потребности.
Ранее Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек, сообщает RT.
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9 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru