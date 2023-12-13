В Госдуму внесли проект о запрете абортов в частных клиниках

Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об основах охраны здоровья».

Авторы проекта закона поясняют, что поправки улучшат демографическую ситуацию в стране, а также снизят число осложнений, возникающих в процессе и после проведения аборта.

Если в России запретят проводить аборты в частных клиниках, то женщины начнут ездить за границу для этой процедуры, рассказал НСН глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он также предупредил, что врачи начнут делать аборты в свое нерабочее время в клинике, принимая оплату через личное ИП.



