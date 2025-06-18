Россиянам рассказали, куда жаловаться на хамство врачей
Сегодня россияне больше обращают внимание на человеческие качества врача, на умение выслушать и сострадать, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Если пациент столкнулся с хамским отношением со стороны врача, необходимо обратиться к заведующему отделением, к главному врачу или его заместителю по лечебной части, заявил НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
В каждом втором случае (на это указали 50% опрошенных) россияне принимают решение об обращении к специалисту, основываясь на его тоне и манере общения. Только на втором месте находятся квалификация и статус (46%) медика. Также респондентов волнует внешний вид (30%) врача и только в каждом пятом случае — его возраст, следует из опроса «Медисорб». Власов объяснил такие результаты опроса.
«В наше неспокойное время для пациентов важен терапевтический тон, вежливое отношение. Это повышает доверие между врачом и пациентом. Пациент хочет доверять врачу, он очень этого хочет, чтобы кто-то взял ответственность за принятые решения относительно его здоровья. Поэтому люди больше обращают внимание сейчас на человеческие качества врача, на его умение сострадать, выслушать, задать правильный вопрос с психологической точки зрения. Врачи, которые умеют слушать и вести диалог с пациентом, конечно, выигрывают. Это нормально», - рассказал он.
По его словам, для больницы любые скандалы неприемлемы, поэтому этот вопрос нужно решать с главным врачом.
«Хамство – это всегда обоюдная история. Никто никому хамить не должен. Если есть грубое обращение с пациентом, если пациент счел, что с ним обращались как-то не так, он должен пойти к заведующему отделением, к главному врачу или его заместителю по лечебной части. Если есть люди, которые могут подтвердить факт такого обращения, лучше взять их с собой. А дальше уже главный врач будет разбираться в ситуации, поговорит с врачом. Это задача именно главного врача, ему не нужны скандалы, разговор с врачом обязательно состоится. Это бросает тень на самого главного врача, падает рейтинг всей больницы. Поэтому, конечно, главврач будет защищать своего работника, но это точно не останется без внимания», - отметил собеседник НСН.
Уровень доверия россиян к официальной медицине вырос на 2% по сравнению с 2024 годом и достиг рекордных 88%, говорится в исследовании «Барометр отношения россиян к своему здоровью», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хаменеи выразил уверенность, что Иран победит в конфликте с Израилем
- Россиянам рассказали, чем можно заразиться от грязных рук
- Путин подтвердил готовность РФ выступить посредником между Ираном и Израилем
- Актрису Наталью Тенякову похоронят рядом с супругом Сергеем Юрским
- Радиоведущий Игорь Паньков встретился с участниками клуба «Лето Побед»
- АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut
- Rutube, Premier и Yappy объединят в одну платформу
- Мантуров: Желающие вернуться в РФ комапнии должны повлиять на отмену санкций
- ФК «Химки» объявил о приостановке своей деятельности
- В Израиле открыли запись на вывозные рейсы для иностранных туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru