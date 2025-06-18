Если пациент столкнулся с хамским отношением со стороны врача, необходимо обратиться к заведующему отделением, к главному врачу или его заместителю по лечебной части, заявил НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

В каждом втором случае (на это указали 50% опрошенных) россияне принимают решение об обращении к специалисту, основываясь на его тоне и манере общения. Только на втором месте находятся квалификация и статус (46%) медика. Также респондентов волнует внешний вид (30%) врача и только в каждом пятом случае — его возраст, следует из опроса «Медисорб». Власов объяснил такие результаты опроса.