В Госдуме предложили закрыть границы РФ из-за нового штамма коронавируса

Он напомнил, что Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией, однако стоит рассмотреть возможность ввести аналогичную меру и по отношению ко всем другим зарубежным странам, передает RT. По мнению Сухарева, это поможет предотвратить завоз инфекции на территорию России.

Между тем, россияне планируют поездки в Крым на новогодние праздники, несмотря на рост заболеваемости в курортных городах, сообщает РИА ФАН. Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обратится в Минобороны РФ с просьбой развернуть в Ялте госпиталь для ковид-больных. Такой же госпиталь могут развернуть в Симферополе.



