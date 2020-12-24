В Госдуме предложили закрыть границы РФ из-за нового штамма коронавируса
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал российское правительство ввести временный запрет на перелеты в другие страны из-за выявленного в Европе нового штамма COVID-19. Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Он напомнил, что Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией, однако стоит рассмотреть возможность ввести аналогичную меру и по отношению ко всем другим зарубежным странам, передает RT. По мнению Сухарева, это поможет предотвратить завоз инфекции на территорию России.
Между тем, россияне планируют поездки в Крым на новогодние праздники, несмотря на рост заболеваемости в курортных городах, сообщает РИА ФАН. Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обратится в Минобороны РФ с просьбой развернуть в Ялте госпиталь для ковид-больных. Такой же госпиталь могут развернуть в Симферополе.
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