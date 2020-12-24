Ученый: мутацию коронавируса остановит вакцинация

Чем сильнее распространяется пандемия коронавируса, тем больше вариантов мутации COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

По его словам, прервать цепочку позволит вакцинация. Чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать, поставить прививку необходимо всем.

Эксперт рассказала, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Обнаружение новых вариантов COVID-19 - это рутинный процесс изучения его образцов, сообщила ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований. Как отметила биолог, в России таких исследований мало, поэтому «заразные», новые штаммы не обнаруживают, хотя они «скорее всего» уже есть.

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ФОТО: pixabay.com
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