Группы риска: Кого нужно прививать от гриппа в первую очередь
Есть разные группы риска, в том числе по медицинским и социальным показаниям, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Детям до пяти лет, беременным, пожилым людям и представителям профессий, которым каждый день приходиться контактировать с большим количеством людей, стоит делать прививку в первую очередь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
{{related_post_TCYa2dpbO6}}
«У нас кроме школьников есть очень большая группа, которую надо привить прямо сейчас. Я уже говорил, что в зоне риска дети до пяти лет. Они в школу не ходят, поэтому их надо прививать. Прививать детей детскими вакцинами нужно с первого года жизни. Нужно начинать прививать старшее поколение и беременных – это группа риска по медицинским показаниям. Есть еще группа риска по социальным показаниям. Это школьники, учителя, а также медики, работники торговли и журналисты - те профессии, которые общаются с большим количеством людей», - рассказал он.
Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что сегодня эпидемиологи проводят специальный мониторинг и могут с точностью сказать, какие штаммы будут доминировать в предстоящем сезоне.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru