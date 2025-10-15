Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
Молодые должны жить с молодыми, так как это предусмотрено природой для продолжения рода, заявила НСН Роза Сябитова.
Разница в паре более семи лет - это уже разные поколения, и в таких отношениях больше времени уйдет на «перевод» с разных языков, чем на любовь. Об этом в беседе с НСН рассказала телеведущая и сваха Роза Сябитова.
Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти–десяти лет. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ. При этом треть опрошенных заявили, что максимально допустимая разница в возрасте между мужчиной и женщиной — до пяти лет. Сябитова раскрыла идеальную разницу в возрасте.
«Разница в возрасте влияет на долговечность отношений. Почему? Есть такое понятие у психологов, что 7 лет – это уже разное поколение. Поэтому понятно, что чем больше поколений по возрасту, то есть чем больше плюс семь, тем больше различаются ценности, песни, даже сленг другой. Поэтому это достаточно сложно для отношений. Больше времени уходит на "перевод". Молодость всегда будет притягиваться друг к другу, это время, когда продолжается человеческий род. Поэтому самый идеальный вариант - молодые должны жить с молодыми», - рассказала она.
При этом Сябитова подчеркнула, что не существует идеальной формулы отношений, есть лишь те, кто готов или не готов решать проблемы в паре.
«Люди делятся на две категории: те, кто борются за свои отношения, поэтому они долго в браке, и те, кто просто разводятся. Других вариантов и способов продлить отношения нет. Ничего идеального не существует. Идеальность – это ноль, зеро. А кто хочет быть в отношениях с нулем?», - подытожила она.
Ранее Сябитова в беседе с НСН защитила мужчин, которые тянут с предложением, и подчеркнула, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться. А если он этого не делает, так как понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски.
Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
