Разница в паре более семи лет - это уже разные поколения, и в таких отношениях больше времени уйдет на «перевод» с разных языков, чем на любовь. Об этом в беседе с НСН рассказала телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти–десяти лет. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ. При этом треть опрошенных заявили, что максимально допустимая разница в возрасте между мужчиной и женщиной — до пяти лет. Сябитова раскрыла идеальную разницу в возрасте.

«Разница в возрасте влияет на долговечность отношений. Почему? Есть такое понятие у психологов, что 7 лет – это уже разное поколение. Поэтому понятно, что чем больше поколений по возрасту, то есть чем больше плюс семь, тем больше различаются ценности, песни, даже сленг другой. Поэтому это достаточно сложно для отношений. Больше времени уходит на "перевод". Молодость всегда будет притягиваться друг к другу, это время, когда продолжается человеческий род. Поэтому самый идеальный вариант - молодые должны жить с молодыми», - рассказала она.