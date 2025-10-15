Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России

Жителей Туапсе призвали покинуть побережье из-за опасности дронов-катеров Свергнувший Асада аш-Шараа заявил о перезапуске отношений Сирии с РФ ФАС будет реагировать на необоснованное завышение цен на независимых АЗС РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии Год уральского рока в Екатеринбурге откроют звезды Свердловского рок-клуба