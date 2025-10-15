Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России

Для прогресса по членству в Евросоюзе Сербии следует присоединиться к европейским санкциям против России. Как пишет RT, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

В Сербии заявили о готовности поддержать санкции против РФ ради ЕС

На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем она указала, путь в Евросоюз требует усилий.

«Необходимо добиться большей согласованности во внешней политике, в том числе в отношении антироссийских санкций», - заключила глава Еврокомиссии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
