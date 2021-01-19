В Госдуме поддержали создание COVID-паспортов

Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, нужно понимать, как, кем и как такая информация будет использоваться.

Речь об этом шла на заседании профильного комитета, передает РИА Новости.