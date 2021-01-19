В Госдуме поддержали создание COVID-паспортов
Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, нужно понимать, как, кем и как такая информация будет использоваться.
Речь об этом шла на заседании профильного комитета, передает РИА Новости.
По мнению Морозова, информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Между тем, депутат Госдумы Федот Тумусов считает, что введение каких-либо справок и сертификатов о получении человеком вакцины пока находится «на уровне идеи». Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».
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