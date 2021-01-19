В Госдуме поддержали создание COVID-паспортов

Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, нужно понимать, как, кем и как такая информация будет использоваться.

Речь об этом шла на заседании профильного комитета, передает РИА Новости.

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По мнению Морозова, информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Между тем, депутат Госдумы Федот Тумусов считает, что введение каких-либо справок и сертификатов о получении человеком вакцины пока находится «на уровне идеи». Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПаспорт
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