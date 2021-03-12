В Германии признали эффективность «Спутника V»

Мертенс заявил, что использование двух вирусных векторов — «умное решение», которое повышает эффективность препарата. Медик считает, что в ближайшее время «Спутник V» будет одобрен в Евросоюзе, пишет «Газета.ру».

Между тем, Италия может начать производство «Спутника V» уже в июле, передает РИА ФАН.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины AstraZeneca. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

