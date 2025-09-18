В фитнес-индустрии усомнились в эффективности маркировки спортивного питания
Самостоятельная ответственность бизнеса лучше защитит потребителя от фальсификата, заявила НСН Ольга Киселева
Маркировка спортивного питания не решит проблему фальсификата, заявила НСН в комментарии глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева. Она выразила уверенность, что самим участникам фитнес-индустрии не выгодно использовать поддельную продукцию.
Роспотребнадзор объявил о введении обязательной маркировки специализированного питания для спорта с 1 октября текущего года в соответствии с постановлением правительства. В ведомстве заявили, что эта мера гарантирует подлинность продукции и будет способствовать выведению из оборота контрафакта.
«По моему мнению, маркировка не спасает от серого рынка, хотя, я понимаю, что во многих отраслях она уже введена, и статистика, вроде бы, показывает, что это помогает. Однако самое важное, что могло бы помочь перекрыть поступление несертифицированной продукции на рынок, это не регулирование, а самостоятельная ответственность бизнеса. Допустим, с клиентом, который ходит в фитнес-клуб, что-то случилось после употребления спортивного питания. Он, во-первых, никогда больше не вернется в это заведение, а это потеря для бизнеса, во-вторых, это ответственность, вплоть до уголовной, руководства. Поэтому бизнес и так очень внимательно за этим смотрит. Если говорить о рисках рынка спортивного питания, то это личное потребление людей, вне фитнес-клубов. В этом случае контроль и требуется», - отметила Ольга Киселева.
Собеседница НСН также посоветовала не приобретать спортивное питание на маркетплейсах.
«Лучше воздержаться от покупки на торговых агрегаторах любых продуктов, которые влияют на ваше здоровье. Для этого лучше выбрать специализированные магазины или бары фитнес-клубов, которые продают спортивное питание. Там есть конкретный человек, с которого можно спросить за то, что продается. Мы закупаем сертифицированное питание, потому что несем ответственность за качественную продукцию», - подчеркнула эксперт.
Внедрение маркировки спортивного питания пройдет в несколько этапов. С 1 октября 2025 года она станет обязательной для всей новой продукции, выпускаемой в оборот (импортируемой и произведенной в стране). До 1 декабря 2025 года производители, импортеры, дистрибьюторы и магазины должны заключить договоры с оператором системы маркировки — ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация без маркировки остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредила, что «серый» протеин с маркетплейсов может вызвать аллергию и проблемы с пищеварением.
