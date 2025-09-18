Маркировка спортивного питания не решит проблему фальсификата, заявила НСН в комментарии глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева. Она выразила уверенность, что самим участникам фитнес-индустрии не выгодно использовать поддельную продукцию.

Роспотребнадзор объявил о введении обязательной маркировки специализированного питания для спорта с 1 октября текущего года в соответствии с постановлением правительства. В ведомстве заявили, что эта мера гарантирует подлинность продукции и будет способствовать выведению из оборота контрафакта.

«По моему мнению, маркировка не спасает от серого рынка, хотя, я понимаю, что во многих отраслях она уже введена, и статистика, вроде бы, показывает, что это помогает. Однако самое важное, что могло бы помочь перекрыть поступление несертифицированной продукции на рынок, это не регулирование, а самостоятельная ответственность бизнеса. Допустим, с клиентом, который ходит в фитнес-клуб, что-то случилось после употребления спортивного питания. Он, во-первых, никогда больше не вернется в это заведение, а это потеря для бизнеса, во-вторых, это ответственность, вплоть до уголовной, руководства. Поэтому бизнес и так очень внимательно за этим смотрит. Если говорить о рисках рынка спортивного питания, то это личное потребление людей, вне фитнес-клубов. В этом случае контроль и требуется», - отметила Ольга Киселева.