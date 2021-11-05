В ЕАО 27 врачей заявили об отказе от вакцинации и увольнении
В городе Облучье в Еврейской автономной области уволились 27 врачей скорой помощи, сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.
Они отказались ставить прививку от коронавируса. К 15 медицинским работникам присоединились их коллеги из Пашкинского филиала скорой помощи.
Ранее сообщалось, что коллектив скорой помощи города Облучье написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться.
Ранее власти региона сообщили, что организации должны до 15 ноября начать прививать от коронавируса 80% сотрудников и завершить вакцинацию к 15 декабря. Отказывающихся от прививки без наличия медотвода необходимо отстранить от работы.
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