В ЕАО весь коллектив скорой уволился из-за нежелания прививаться

Ранее власти региона сообщили, что организации должны до 15 ноября начать прививать от коронавируса 80% сотрудников и завершить вакцинацию к 15 декабря. Отказывающихся от прививки без наличия медотвода необходимо отстранить от работы, пишет «Свободная пресса».

По словам одного из сотрудников скорой, все 15 работников экстренной службы написали заявления на увольнение, отказываясь вакцинироваться.

«Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган, сотрудники действительно написали заявления на увольнение, и медик не знает, «как выйти из ситуации» после 15 ноября.

Позже на официальной странице департамента здравоохранения ЕАО в Instagram появилось заявление от имени Когана, в котором главврач заявляет, что город не останется без медпомощи.

«На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях», — объяснил Коган.

