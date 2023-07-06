В детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию
6 июля 202300:01
Под Воронежем произошла вспышка острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Юность», сообщает «РЕН ТВ».
Выявлено десять случаев заболевания. Одного ребенка госпитализировали.
Другие дети, у которых появились симптомы инфекции, находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивают как стабильное.
Лагерь прекратил свою работу. Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
Ранее в оздоровительном лагере в Амурской области отравились 70 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байдену знает о найденном в Белом доме кокаине
- В ДТП под Курском погибли три человека
- В детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию
- Иностранец надругался над Кораном в Ульяновске
- Глава ГУР Буданов: саммит НАТО не оправдает ожидания украинцев
- Рогов сообщил об уничтожении трех ДРГ в Запорожской области
- Медведев с иронией отреагировал на обнаружение кокаина в Белом доме
- Экс-советник Кучмы раскрыл план Киева по контрнаступлению
- Россиянка Андреева вышла во второй круг дебютного Уимблдона
- Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru