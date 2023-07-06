В детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию

Под Воронежем произошла вспышка острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Юность», сообщает «РЕН ТВ».

В Омске на юношеских соревнованиях по гандболу отравились 19 детей

Выявлено десять случаев заболевания. Одного ребенка госпитализировали.

Другие дети, у которых появились симптомы инфекции, находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивают как стабильное.

Лагерь прекратил свою работу. Специалисты начали эпидемиологическое расследование.

Ранее в оздоровительном лагере в Амурской области отравились 70 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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