В Омске на юношеских соревнованиях по гандболу отравились 19 детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 19 школьников, приехавших в Омск на соревнованию по пляжному гандболу, сообщает региональный Следком.

Следствие установило, что накануне 19 школьников в возрасте от 11 до 17 лет приехали из Новокузнецка на турнир. После заселения в гостинице, где они питались, они были госпитализированы с признаками общего острого пищевого отравления.

На данный момент проходит следствие.

