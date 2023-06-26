В Омске на юношеских соревнованиях по гандболу отравились 19 детей
26 июня 202317:41
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 19 школьников, приехавших в Омск на соревнованию по пляжному гандболу, сообщает региональный Следком.
Следствие установило, что накануне 19 школьников в возрасте от 11 до 17 лет приехали из Новокузнецка на турнир. После заселения в гостинице, где они питались, они были госпитализированы с признаками общего острого пищевого отравления.
На данный момент проходит следствие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru