В оздоровительном лагере в Амурской области отравились 70 детей
29 июня 202305:23
В Амурской области в Бурейском районе ведется прокурорская проверка по факту отравления 70 детей, сообщает надзорное ведомство региона.
Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Белые горы». Дети пожаловались медикам на боль в животе и рвоту.
Будет проверено соблюдение санитарно-гигиенических требований в учреждении. На место выехал прокурор Бурейского района.
Всего в лагере отдыхают 275 детей.
Ранее школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru