В оздоровительном лагере в Амурской области отравились 70 детей

В Амурской области в Бурейском районе ведется прокурорская проверка по факту отравления 70 детей, сообщает надзорное ведомство региона.

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Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Белые горы». Дети пожаловались медикам на боль в животе и рвоту.

Будет проверено соблюдение санитарно-гигиенических требований в учреждении. На место выехал прокурор Бурейского района.

Всего в лагере отдыхают 275 детей.

Ранее школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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