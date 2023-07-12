В детсадах под Оренбургом отравились дети

В Орске Оренбургской области родители воспитанников нескольких дошкольных учреждений пожаловались на рвоту у детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минздрав региона.

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Родители стали массово обращаться в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей. В настоящее время медики осматривают воспитанников детсадов. В больницах города приготовлены дополнительные койки.

В Орске пройдет «оперативный медицинский штаб по анализу» произошедшего. Ситуацию взял под контроль глава региона Денис Паслер.

Ранее в детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравленияДети

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