В детсадах под Оренбургом отравились дети
В Орске Оренбургской области родители воспитанников нескольких дошкольных учреждений пожаловались на рвоту у детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минздрав региона.
Родители стали массово обращаться в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей. В настоящее время медики осматривают воспитанников детсадов. В больницах города приготовлены дополнительные койки.
В Орске пройдет «оперативный медицинский штаб по анализу» произошедшего. Ситуацию взял под контроль глава региона Денис Паслер.
Ранее в детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru